В Днепропетровской области двух дезертиров приговорили к 7 годам тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры южного региона.

«Двух военнослужащих одной из воинских частей в Днепропетровской области 31 октября 2014 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 408 УК Украины, приговорили к семи годам лишения свободы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что указанные военнослужащие, действуя по предварительному сговору, с целью уклониться от военной службы самовольно покинули расположение воинской части и выехали в Донецкую область.

Читайте такжеВоенная прокуратура возбудила 62 дела за дезертирство из армии

Подчеркивается, что военнослужащих задержали еще в начале июня текущего года в Амвросиевке Донецкой области.

«Исследовав обстоятельства дела, Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области суд признал указанных военнослужащих виновными в совершении дезертирства и назначил каждому из них наказание в виде 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.