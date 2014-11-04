В Днепропетровской области двух дезертиров приговорили к 7 годам тюрьмы
В Днепропетровской области Новомосковский городской районный суд приговорил двух военнослужащих с семи годам тюрьмы за дезертирство.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры южного региона.
«Двух военнослужащих одной из воинских частей в Днепропетровской области 31 октября 2014 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 408 УК Украины, приговорили к семи годам лишения свободы», - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанные военнослужащие, действуя по предварительному сговору, с целью уклониться от военной службы самовольно покинули расположение воинской части и выехали в Донецкую область.
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Подчеркивается, что военнослужащих задержали еще в начале июня текущего года в Амвросиевке Донецкой области.
«Исследовав обстоятельства дела, Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области суд признал указанных военнослужащих виновными в совершении дезертирства и назначил каждому из них наказание в виде 7 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.