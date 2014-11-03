Литовский Красный Крест собрал $18 тыс. для жителей Донбасса

Об этом сообщила генсекретарь общества Гражина Евграфовене, передает Delfi. "В целом мы собрали 51 тыс. литов (около $18 тыс.). Они будут переведены Международному комитету Красного Креста, когда с нами рассчитаются все операторы коротких номеров", - сказала Гражина Евграфовене.

Читайте такжеНемецкая гуманитарка позволит поселить 4 тыс. беженцев из зоны АТО - Гройсман

Пожертвования в Литве собирали с сентября. Гражина Евграфовене сообщила, что собранные средства будут использованы для восстановительных работ, а также для покупки медикаментов для жителей Донецкой и Луганской областей.

"Деньги будут потрачены на восстановительные работы, ведь известно, что тысячи людей восстанавливают дома в Донецкойобласти. Также разрушена вся инфраструктура, система подачи воды. Средства будут выделены на различные медикаменты, поскольку в Донецкой и Луганской областях очень много пациентов, которым нужна помощь", - сказала генсекретарь.

По ее словам, различную помощь восточной Украине также направляют общества Красного Креста других стран. "Латвия, Эстония, Польша отправят денежную помощь. Австрия, Германия, другие государства Западной Европы, направят добровольцев и помощь вещами", - сказала она.

Сбор средств для украинцев проводят и другие литовские общественные организации, гуманитарную помощь оказывает правительство Литвы.