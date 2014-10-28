Артиллерия боевиков уничтожила жилые дома в селах вблизи Мариуполя

Огонь открывали с минометов и танков. Блокпост возле Талаковки обстреливали из минометов и "Градов", передает ТСН.

Несколько снарядов попали в жилые дома. Частично разрушены более десятка квартир. Повреждены крыши, окна повылетали вместе с рамами. Некоторые здания теперь восстановить невозможно.

Сразу после обстрела украинские военные помогали жителям выбраться из заваленных подвалов и искали неразорванные снаряды, оставшиеся в земле.

Читайте такжеБоевики обстреляли Новотроицкое вблизи Мариуполя

Тем временем дорогу к Талаковке блокировали жители поселка Сартана. Так они протестовали, чтобы военные не рыли окопы вблизи моста между двумя поселками.

Ведь боятся, что из-за размещения здесь военных могут обстреливать и их дома. В ответ военные объясняли, что мост является стратегическим объектом, охрану которого санкционировал сельский голова.