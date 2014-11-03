Подозреваемых в поджоге "Жовтня" поместили под домашний арест

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По решению суда арестованные (двое студентов одного из киевских высших учебных заведений 20-ти и 24-х лет) должны находиться под домашним арестом с 20.30 до 12.30, говорится в сообщении.

Читайте такжеДиректор "Жовтня" считает, что кинотеатр можно восстановить за годОтмечается, что по факту пожара было начато уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» возник вечером 29 октября во время сеанса.

Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра получило значительные повреждения.