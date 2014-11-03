Подозреваемых в поджоге "Жовтня" поместили под домашний арест
12:48, 03 ноября 2014Общество
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Подольский райсуд Киева избрал домашний арест как меру пресечения для двух подозреваемых в поджоге столичного кинотеатра «Жовтень».
В поджоге кинотеатра подозревают студентов / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
По решению суда арестованные (двое студентов одного из киевских высших учебных заведений 20-ти и 24-х лет) должны находиться под домашним арестом с 20.30 до 12.30, говорится в сообщении.
Читайте такжеДиректор "Жовтня" считает, что кинотеатр можно восстановить за годОтмечается, что по факту пожара было начато уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.
Как сообщал УНИАН, пожар в кинотеатре «Жовтень» возник вечером 29 октября во время сеанса.
Ликвидация пожара продолжалась пять часов. Здание кинотеатра получило значительные повреждения.
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