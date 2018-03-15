65% украинцев не хотят переезжать за границу - опрос

Чаще всего о желании сменить страну проживания заявляли молодые люди до 35 лет.

65% украинцев не хотят менять страну проживания, чаще всего же о желании переезда за границу указывали респонденты до 35 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в период 12-28 декабря 2017 года.

Читайте такжеПоловина украинцев не прочитала ни одной книги за прошлый год – опрос

Напротив, 27% отметили, что вынашивают планы по эмиграции. Чаще всего о желании переезда за границу указыали молодые респонденты до 35 лет. Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с более высокими уровнями образования и доходов. Опрос также показал, что среди респондентов, которые имеют заробитчан в семьях, желание выезда за границу с целью проживания значительно больше.

Относительно большее количество тех, кто выражает желание покинуть Украину зафиксировано среди жителей северных (Житомирская, Сумская области, г. Киев) и западных (Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая) регионов.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 30 000 респондентов (по 1200 в каждом регионе). Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 0,6%.