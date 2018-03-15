Историк объяснил, почему украинцы вечно недовольны властью

Историк отметил, что единственный возможный в Украине режим - демократия.

Профессор истории, публицист и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий рассказал об исторических причинах того, почему украинцы постоянно недовольны властью.

Своими размышлениями историк поделился в интервью журналу "Новое Время".

Он рассказал, что разные регионы Украины формировались под влиянием разных империй, общество постоянно определялось между восточным и западным христианством, сформировав крупнейшую гибридную церковь [Украинскую грекокатолическую церковь], а значит, украинцам присущи не только культурное и религиозное многообразие, но и политический плюрализм.

Читайте такжеБолее 90% украинцев оценивают политическую ситуацию как критическую - опрос"Там, где мы, украинцы, обожглись, доверие восстановить сложно. Украинцы не любят власть и не верят ей, поскольку она долгое время принадлежала оккупантам и чужакам", - объяснил Плохий.

Историк также отметил, что единственным возможным политическим режимом в Украине может быть только демократия.

"Если говорить об историческом предопределении, то судьба Украины — быть демократическим государством. В современной Украине были две попытки создать авторитарное государство, и обе закончились Майданами. А потому в нынешних границах альтернатива демо- кратии в Украине вряд ли возмож- на. Это не только большой плюс, но и вызов, потому что демократии всегда создаются медленно и труд- но", - рассказал историк.

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