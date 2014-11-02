На Донетчине в 35 населенных пунктах нет света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 1 ноября в восстановительных работах участвовали 10 бригад энергетиков.

Они восстановили электроснабжение около 300 домов частного сектора поселка Октябрьский и 600 домов частного сектора в районе шахты Панфиловской в Куйбышевском районе Донецка.

Читайте такжеВ Донецке канонада и взрывы не утихали в течение всего дня - горсоветБригады ДТЭК продолжают вести работы по ремонту и замене проводов, установке опор, замене электрооборудования на участках линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий в Донецке и Донецкой области.

Частично обесточенными остаются Марьинка, Авдеевка, Донецк и Горловка, а также большое число сел и поселков региона.

1 ноября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий.