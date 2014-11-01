Бойцы АТО начали получать удостоверения участников боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

В свою очередь, комментируя журналистам начало этой процедуры, Арсен Аваков сказал: «Этот процесс уже идет. И здесь очень важно, чтобы не повторилась процедура бесконечно долгого присвоения (статуса), как это было при предоставлении статуса ликвидатора Чернобыльской аварии».

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«Важно сделать процесс прозрачным, очень понятным. Я считаю, что это не будет долго, никто не будет обижен - у нас есть все приказы (кто был, где был, в каких боях был). Мы, вручая каждое удостоверение, понимаем, за что человек получает удостоверение. Такие первые удостоверения у нас пошли вместе с Минсоцполитики. Над этим работают специальные группы», - отметил Аваков.