У следствия есть доказательства контактов Рубана с Захарченко – Луценко (видео)

По словам генпрокурора, «оружие Рубана» было не первой партией оружия, завезенного на подконтрольную территорию для совершения теракта.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что у следствия есть аудиодоказательства контактов Владимира Рубана с главарем террористов «ДНР» Александром Захарченко.

Соответствующее заявление Луценко сделал в эфире телеканала Zik.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан, едет дальше. Далее, все видели его задержание... При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - рассказал глава ГПУ.

Луценко, комментируя несовпадение между калибрами минометов и мин в машине Рубана, рассказал, что Рубан вез на подконтрольную территорию не первую партию оружия, предназначенного для теракта. Первая партия оружия, по его словам, ранее была завезена под контролем СБУ и военной прокуратуры.

Напомним, 8 марта на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Рубана с арсеналом оружия, спрятанного в мебели.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия. Суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток.

9 марта председатель СБУ Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты, которые должны были быть совершены в ближайшее время в Киеве и других городах. По словам Грицака, Рубан вместе с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева, злоумышленники планировали обстрелять из минометов дома.