Жуткое ДТП в Харькове: второй фигурант дела отказался давать показания

Следующее заседание состоится 21 марта в 14:00.

Фигурант уголовного производства по делу о смертельной аварии на Сумской в Харькове Геннадий Дронов отказался давать показания.

Он принес свои соболезнования. Об этом сообщает из зала Киевского районного суда NewsRoom.

"Хочу принести свои соболезнования. Хочется выслушать полностью свидетелей. Ссылаюсь на статью 63 Конституции Украины (она гласит, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников - Ред.)", - заявил Дронов после того, как адвокаты потерпевших закончили задавать свои вопросы подозреваемой Елене Зайцевой.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.