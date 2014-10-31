В Красноармейске прошел митинг жителей, не согласных с результатами выборов в ОИК№50

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел на площади Шибанкова перед зданием окружной избирательной комиссии, в акции приняли участие представители общественных организаций городов Димитрова, Белозерска, Доброполья и Красноармейска.

Собравшиеся принесли плакаты с лозунгами: «Нет фальсификации выборов в ВР!», «Мы – за свободные и честные выборы!», «Верните наши голоса!» и требовали перерасчета голосов в избирательном округе №50 (центр находится в Красноармейске).

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Перед митингующими выступили председатель Белозерской городской организации ветеранов Николай Швед и историк-правовед Петр Гайворонский.

В конце акции участники митинга заявили о том, что жители округа №50 не признают итоги сфальсифицированных выборов и просят правоохранительные органы расследовать факты нарушения избирательного процесса.

Также митингующие выдвинули требования к президенту о восстановлении прав избирателей округа.