Журналистка рассказала, где находится штаб лидера боевиков Безлера

Об этом в интервью изданию "Факты" рассказала журналистка Ольга Радзивил, которая провела 2 дня в Горловке у лидера боевиков Игоря Безлера по прозвищу Бес.

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По словам журналистки, на входе в пансионат много флагов "ДНР" и Российской Федерации. "Когда подъехали, нас сразу окружили боевики и 20 минут выясняли, кто мы такие. Единственное, о чем нас предупредили - не делать резких движений. Затем дали конвой, в сопровождении боевиков мы поднялись к Безлеру. Нас не обыскивали, сказали лишь убрать камеру", - рассказала журналистка.

"Меня завели в кабинет Безлера, а оператора оставили в коридоре. Он рассказывал, что его тут же окружили боевики и начали расспрашивать, где находятся позиции наших военных, блокпосты, техника. Кроме меня, в кабинете находились еще трое российских журналистов", - отметила Ольга Радзивил.

По словам журналистки посредине кабинета главаря боевиков стоял большой пафосный деревянный стол, на стенах много картин и икон, за спиной у Безлера - флаг "ДНР". Она отметила, что общение журналистов с главарем боевиков длилось около 6 часов, на протяжение которых он рассказывал о своем видении происходящего на Донбассе.