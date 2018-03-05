Парламентская Ассамблея НАТО в 2020 году может пройти в Одессе – губернатор Степанов

В ближайшее время Одесская область презентует новую антикоррупционную программу на 2018-2020 годы.

Губернатор Максим Степанов пригласил Парламентскую Ассамблею НАТО в Одессу.

Об этом губернатор Максим Степанов заявил во время заседания Межпарламентского совета Украина — НАТО. Он поблагодарил участников встречи за выбор в пользу Одесской области и предложил им расширить сотрудничество с южным регионом Украины

«Именно здесь сегодня вы даёте новое дыхание национальной безопасности Украины и Европы. И я предлагаю провести весеннюю сессию Парламентской Ассамблеи НАТО в 2020 году именно здесь, в Одессе, в Одесском регионе», — заявил Степанов.

Губернатор также рассказал, что задачи налаживания международного сотрудничества во многом лежат не только на плечах государства, но и регионов. Активная работа по децентрализации и предотвращению коррупции на местах позволят Украине рассчитывать на более активную поддержку западных партнеров, которые внимательно наблюдают за процессом реформ.

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«За это отвечают не только в Киеве. Многое зависит от нас, местной власти, потому что реформы нужны именно нам. Это касается и реформирования местного самоуправления, и децентрализации, и прозрачности в действиях власти, и предотвращения коррупции. Это всё то, к чем мы стремимся. Основное задание нашего сотрудничества — повышение благополучия и качества жизни наших граждан», — заявил Степанов.

Напомним, в Одесском порту уже заработала Глобальная программа по контролюконтейнерных перевозок. 5 пограничников и 5 таможенников будут "фильтровать" рискованные грузы, выявлять в документации признаки коррупции, отслеживать и предотвращать перевозку запрещенных грузов.

Распоряжением главы ОГА был заново создан сектор по предотвращению и выявлению коррупции, фактически ликвидированный предыдущим руководителем области.

В ближайшее время Одесская область презентует новую антикоррупционную программу на 2018-2020 годы.