Освобожденным пограничникам не дали рассказать на брифинге об обстоятельствах похищения

Перед брифингом освобожденных пограничников заместитель главы МВД "попросил" СМИ не задавать вопросы о деталях задержания военных.

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян "попросил" журналистов не расспрашивать освобожденных из плена пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня о деталях их задержания.

Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал за несколько минут до начала брифинга с участием пограничников в Киеве.

"Единственное обращение к журналистам: сейчас ребята в таких эмоциях, в основном. Я вас прошу, не спрашивайте у них, как их, или где, или когда задержали, увезли, или еще что-то. Договорились? Потому что они могут вам сейчас ответить. Они не имеют права. Они военные. Я вас прошу. Надеюсь на вашу порядочность. Не надо сейчас об этом их спрашивать", - попросил он.

На вопрос журналистов, когда можно будет узнать детали, Троян сказал, что после служебного расследования.

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"Когда закончится служебное расследование. Только так. Мы только тогда вправе разгласить, вы понимаете. Не подставьте их под какую-нибудь статью. Это не надо, они под присягой", - сказал Троян.

Также пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян предупредил, что об обстоятельствах исчезновения пограничников в октябре 2017 года "мы сейчас с вами говорить не будем".

"Об обстоятельствах октября (время исчезновения пограничников - УНИАН) мы сейчас с вами говорить не будем. Это требует дополнительного изучения", - предупредил Слободян.

Когда же во время брифинга прозвучал вопрос к пограничникам о том, общались ли с ними спецслужбы РФ на тему перехода на сторону России, Слободян не дал ответить пограничникам и заявил, что "эти вопросы еще самим нам нужно переговорить с ребятами, и позже по этому поводу подробнее пообщаемся".

Также во время брифинга Троян отметил, что служебное расследование о попадании украинских пограничников на территорию России началось сразу же после их исчезновения.

"Служебное расследование не заканчивается. Оно началось еще в октябре. Да, сейчас мы будем разговаривать с ребятами. И уже тогда, когда будет информация, возможность ее предоставить, мы будем предоставлять через пресс-центр", - сказал заместитель министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда. ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь находились в российском СИЗО 4 месяца. В России им инкриминировали незаконное пересечение границы, хотя в Государственной пограничной службе Украины заявляют, что их похитили.

Обмен Дзюбака и Марцоня состоялся сегодня, 2 марта, на нейтральной территории вблизи пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года в Херсонской области сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.