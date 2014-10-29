Заключенные мастерицы за работой: как в исправительной колонии шьют зимнюю одежду для военных (фото)
17:23, 29 октября 2014Общество
12
В колонии на Харьковщине развернули настоящее швейное производство.
В Качановской исправительной колонии №54, что на Харьковщине, осужденные женщины шьют форму для военнослужащих украинской армии.
В эту исправительную колонию перевезли осужденных женщин из зоны АТО (Луганская обл.). Заключенные занимаются пошивом зимней одежды для украинской армии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter