Заключенные мастерицы за работой: как в исправительной колонии шьют зимнюю одежду для военных (фото)

17:23, 29 октября 2014
Общество
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В колонии на Харьковщине развернули настоящее швейное производство.

В Качановской исправительной колонии №54, что на Харьковщине, осужденные женщины шьют форму для военнослужащих украинской армии.

В эту исправительную колонию перевезли осужденных женщин из зоны АТО (Луганская обл.). Заключенные занимаются пошивом зимней одежды для украинской армии.

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