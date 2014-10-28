В России вводят военную форму для священников

Священники помимо прочего получат ботинки с высокими берцами, а отличать их будут петличные знаки в виде православных крестов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе, военные священники округа примерят новую форму одними из первых.

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"Военные священники, выезжающие в командировки на полигоны вместе со своими воинскими коллективами, получат полевую военную форму одежды с петличными знаками в виде православных крестов", - рассказали в округе.

Кроме того, полевые условия выявили необходимость "дополнить традиционное церковное облачение современным всесезонным комплектом базового обмундирования". Туда входят почти два десятка предметов, включая утепленную куртку и несколько видов ботинок.

Как подчеркнули в округе, войсковые священники участвовали во внезапных проверках боеготовности и учениях на незнакомых полигонах, "поддерживали мир и согласие между военнослужащими различных вероисповеданий, содействовали в преодолении последствий стрессовых ситуаций". Ранее Минобороны РФ объявило, что высоко оценило вклад священников в ходе стратегических маневров "Восток-2014", прошедших в сентябре.