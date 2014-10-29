Информационное агентство УНИАН запускает англоязычную версию

Команда переводчиков и редакторов будет подбирать наиболее важные политические, экономические и общественные новости Украины, переводить их на английский и адаптировать под стандарты написания новостей, привычные для читателей из Западной Европы, Канады и США. Цель проекта - предоставить больше информации Западному Миру о том, что происходит в Украине, что говорят и думают украинцы и украинские политики.

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«До сих пор, западные СМИ практически не имели доступа к англоязычным источникам информации о событиях в Украине. Поэтому, реальную монополию на представление своей точки зрения в зарубежных медиа получил Кремль, который финансирует несколько крупных и влиятельных англоязычных вещателей. Мы надеемся изменить эту ситуацию. Группа «1+1 медиа» уже запустила англоязычный новостной телеканал Ukraine Today. Англоязычная версия сайта УНИАН для читателей и подписчиков ленты, владеющих английским языком, должна дополнить многообразие информационных источников, из которых, западный мир сможет получать объективную информацию», - прокомментировал запуск нового проекта УНИАН шеф-редактор агентства Михаил Ганницкий.

Для управления англоязычной редакцией пригласили британца Юана Макдональда, журналиста, который учился на западе и вырос как профессионал в европейской школе журналистики и имеет значительный опыт работы в качестве редактора англоязычных изданий в Украине.

«Для западной аудитории важно не только механически перевести тексты новостей, нужно предоставлять читателю, не знакомому с украинскими реалиями, подробный контекст событий, чтобы житель той или иной страны понял, что новость означает и почему эта новость важна для Украины», - объяснил свое видение работы главный редактор англоязычной редакции УНИАН Юан Макдональд.

Кроме новостей, англоязычная версия УНИАН также обеспечивать читателей публицистикой и аналитическими публикациями, авторами которых выступят не только украинцы, но и иностранцы, проживающие в ЕС и по другую сторону Атлантики, осведомленные в украинской проблематике.

«Для нас инвестиции в англоязычную редакцию в настоящее время являются социально важной миссией, которая позволит представить нашу страну на международной арене и дать возможность Украине в трудное время рассчитывать на свой ​​голос в западном мире. Голос, который будет звучать на том языке, который понимает весь мир. Считаем, что такой шаг является особенно важным в евроинтеграционном курсе, который выбрало наше государство», - отметил генеральный директор УНИАН Артем Ковалев.

Справка. УНИАН - старейшее и крупнейшее информационное агентство Украины, основанное в 1993 году. В настоящее время ИА УНИАН является одним из ведущих новостных агентств Украины и крупнейшим украинским сервисом новостных фото. Имеет собственных корреспондентов и представителей во всех регионах Украины (включая Крым), а также - зарубежные бюро: в Москве, Варшаве и Брюсселе.