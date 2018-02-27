На Сумщине пограничник и полицейский требовали у местного жителя 8 тысяч долларов взятки

Пограничника-коррупционера задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В Глухове Сумской области правоохранители разоблачили на взятке инспектора Сумского пограничного отряда и оперуполномоченного местного подразделения Нацполиции.

Читайте такжеНа Житомирщине на взятке задержали руководителя аппарата суда.Как сообщается на сайте СБУ, правоохранители установили, что должностное лицо Госпогранслужбы в сговоре с полицейским требовало восемь тысяч долларов США от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности его сына за возможное совершение им преступления.

Отмечается, что пограничника задержали в центре города во время получения всей суммы взятки. Его сообщник-полицейский пока скрывается от следствия.

Задержанному инспектору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают второго участника преступления.

Как сообщал УНИАН, 30 января, инспектора Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Перендишиди, который отказался от взятки в 5 тысяч гривень, наградили премией в 10 тысяч гривень.