В СНБО утверждают, что бойцы Нацгвардии в зоне АТО полностью обеспечены зимней одеждой

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заверяют, что военнослужащие Национальной гвардии в зоне АТО полностью обеспечены зимней формой одежды.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сказал: "Все военнослужащие Национальной гвардии, которые служат в зоне АТО, полностью обеспечены зимней формой одежды. Продолжаются работы по утеплению блиндажей вблизи блокпостов, оснащению переносными печами для обогрева и приготовления пищи. Ежедневно военнослужащие обеспечиваются трехразовым горячим питанием, на дальних блокпостах – сухими пайками и питьевой водой", - сказал Лысенко.