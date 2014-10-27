За сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеПод Мариуполем начался обстрел позиций АТО под Талаковкой

По его словам, украинские военные погибли на блокпосту №32 вблизи Смелого в Луганской области, который боевики уже длительное время пытаются захватить.

Как отметил Андрей Лысенко, вчера со стороны сил АТО была предпринята попытка деблокирования этого блокпоста с целью доставки боеприпасов, воды, продуктов питания. Во время этого рейда на фугасе подорвалась бронемашина по разминированию, а также был подбит украинский БТР, который осуществлял огневую поддержку колонны со стороны блокпоста.

"Именно в этом БТР погибли двое наших военнослужащих", - сказал Андрей Лысенко, добавив, что в настоящее время СНБО не имеет данных о наличии раненых.

В то же время он отметил, что "ситуация в районе блокпоста №32 у Смелого остается непростой, но контролируемой".

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО потерь среди украинских военных не было.