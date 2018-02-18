В центре Киева почтили память Героев Небесной Сотни (фото, видео)

На мероприятии присутствовали более 100 человек. Они спели гимн Украины и выкрикивали лозунги «Слава Украине!» и «Герои не умирают».

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоялся молебен памяти погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает Громадське.

«У нас есть долг перед всеми героями продолжать борьбу за независимую и свободную Украину, за которую они погибли и которую хотели видеть», — сказал сын героя Небесной Сотни Владимир Бондарчук.

На мероприятии присутствовали более 100 человек. Они спели гимн Украины и выкрикивали лозунги «Слава Украине!» и «Герои не умирают».

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Напомним, 18 февраля 2014 года в Украине начался трагический этап Революции Достоинства. В период 18-20 февраля 2014 года в центре столицы погибли более ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединенные в одну большую «Дело Майдана», которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).