У Авакова решили объявить в розыск главарей боевиков

Лиц, причастных к созданию не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований, которые действуют на территории Луганской и Донецкой областей, вскоре будет объявлен в розыск.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"На сегодня уже сообщили о подозрении четырнадцати лицам, причастным к созданию, руководству и активному участию в составе незаконных военизированных формирований", - говорится в сообщении.

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Члены этих групп совершали нападения и террористические акты на подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел Украины, которые проводят Антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей, и которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности указанного незаконного объединения и другие факты совершения уголовных правонарушений. Досудебное следствие продолжается.