Боевики обстреляли пограничников на Луганщине

Боевики 24 октября в районе населенного пункта Колесниковка обстреляли Луганский пограничный отряд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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«В районе населенного пункта Станично-Луганское наблюдалась активность снайперских групп боевиков. Так, вчера в 15:50 в районе населенного пункта Колесниковка снайпером был обстрелян пограничный наряд Луганского пограничного отряда. Пострадавших среди пограничников нет», - сказал он.

В тоже время, Лысенко отметил, что на участках границы, которые контролируются украинскими военными, боевых столкновений с боевиками за минувшие сутки не было.