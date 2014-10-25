Боевики "ДНР" объявили о переходе на "донецкое время"

Боевики «Донецкой народной республики» объявили о переходе на «донецкое время».

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 24 октября, боевики выдали постановление «О переходе на донецкое время».

«На территории Донецкой народной республики исчисление времени осуществлять в соответствии с четвертым часовым поясом международной системы часовых поясов (донецкое время) UТС+4 и является единственным для применения на всей территории страны», - сказано в данном постановлении боевиков. Этот переход даст возможность исчислять боевикам время одновременно с Москвой, что приведет к часовой разнице с Киевом.

Читайте такжеГлаварь боевиков "ДНР" разрешил не платить кредиты и долги ЖКХБоевики также требуют обеспечить введение «донецкого времени» на оккупированных территориях.

«Донецкое время» вводится с 3.00 26 октября 2014 года.