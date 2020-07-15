«1+1» празднует 25-летие и начинает кампанию ярким промо-роликом с украинскими звездами

Самые популярные украинские звезды и телеведущие снялись в ролике к юбилею канала «1+1» - «25 слів про 25 років»

В этом году телеканалу «1+1» исполняется 25 лет. В честь знаменательной даты телеканал начинает яркую промо-кампанию, которая продлится до конца 2020 года.

«1+1» - общенациональный украиноязычный телеканал, начавший вещание в сентябре 1995 года, фактически основав современное украинское телевидение. В течение 25 лет «1+1» информирует украинцев о важнейших событиях из жизни страны и проживает вместе со зрителями печальные и радостные моменты.

За годы активной деятельности команда телеканала реализовала уникальные проекты для украинского телевидения, создала ТСН и «Сніданок з 1+1». «Сніданок з 1+1». является безоговорочным лидером утренних шоу на украинском телевидении, а ТСН каждый вечер собирает у экранов миллионы зрителей *.

Среди самых популярных программ телеканала - «Танці з зірками», «Голос країни», «Голос діти», сериалы «Школа» і «Останній москаль», тревел-шоу «Світ навиворіт» с Дмитрием Комаровым, реалити-шоу «Міняю жінку» и «Одруження наосліп». А также документальные проекты «Розщеплені на атоми», «Україна. Повернення своєї історії», «Скарби нації» и полнометражная картина по роману Василия Шкляра «Чорний ворон», которые стали событием для всей страны, и другие проекты.

Сегодня канал продолжает развиваться, диктуя высокие стандарты всей индустрии.

«Уже 25 лет «1+1» находится в центре жизни страны. С момента основания канал «взрослел» вместе со страной, поддерживая ее независимость и развитие украинской культуры. За плечами нашей 25-летней работы - множество впечатляющих проектов. Мы благодарны каждому зрителю за поддержку, доверие и любовь, которую чувствует вся команда «1+1». Это мотивирует нас ежедневно становиться лучше и продолжать задавать планку высоких стандартов для всего украинского медиарынка», - комментирует Генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Промо-кампания празднования юбилея началась с яркого промо-ролика «25 слів про 25 років», в котором собрались звезды телеканала «1+1» - Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Дмитрий Комаров, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Екатерина Кухар, Владислав Яма, Анастасия Каменских (NK), Алексей Потапенко (ПТП), Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Станислав Боклан, Александр Преподобный, Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие.

В ролике звезды говорят слова, которые для них стали ассоциацией работы на телеканале «1+1» и проведенного времени вместе со зрителями. Так, ведущие утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс, Егор Гореев, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир появляются в ролике с гигантскими цифрами «25 лет» и вспоминают о «дружбе, вдохновение, мечтах и традициях».

Звездная пара ведущих, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, судьбу которых свела работа на шоу «Голос країни», в кадре вместе едут по городу на мопеде и рассказывают о нежности и любви. В то время для ведущей ТСН и политического ток-шоу «Право на владу» Натальи Мосейчук, 25 лет вместе со зрителями «1+1» - это история об ответственности. А для автора и ведущего тревел-шоу «Світ навиворіт» Дмитрия Комарова, который в ролике плывет по заснеженной реке рядом с айсбергами, это приключения.

Тренеры шоу «Голос країни» Тина Кароль, NK, ПТП и Monatik вместе с праздничным тортом едут на красном автомобиле и говорят слова «Свобода», «Сила», «Семья» и «Праздник».

В конце ролика все звезды «1+1» собираются вместе на дружеской вечеринке, где общаются и атмосферно празднуют День рождения телеканала.

Детали относительно следующих этапов кампании к 25-летию станут известны позже в анонсах канала «1+1».

Для справки:

«1+1» - общенациональный украиноязычный телеканал, один из лидеров отечественного телепроизводства и любимый телеканал миллионов украинских зрителей. По данным недавнего всеукраинского национального репрезентативного опроса InfoSapiens, среди украинских телеканалов жители страны чаще всего смотрят канал «1+1» и ему продолжают доверять больше всех.

Именно здесь зритель одновременно находит новости общественно-политической жизни страны, захватывающие украинские сериалы, оригинальные развлекательные программы, актуальный острый юмор, адаптации мировых форматов популярных шоу, а также уникальные специальные проекты.

В 2022 году Телевизионной службе новостей «ТСН» исполнится 25 лет. Сегодня ТСН является безоговорочным лидером новостного сегмента и остается лучшей новостной программой. Каждый вечер в среднем 3,25 миллиона человек смотрят основной выпуск ТСН, и около 4,55 миллиона контактируют с итоговым «ТСН. Тиждень»*. А команда ТСН круглосуточно стоит на страже всех событий, чтобы информировать украинцев о самых важных и резонансных темы.

«1+1» - один из первых среди украинских телеканалов сделал приоритетным собственное сериальное производство. Кроме того, канал создал ряд успешных оригинальных шоу. Авторская программа Дмитрия Комарова «Світ навиворіт» насчитывает уже 11 сезонов и является одной из лучших программ о путешествиях на украинском телевидении.

«1+1» задает тон не только в производстве оригинального контента, но и в адаптации иностранных форматов. Первое прямоэфирное шоу на украинском телевидении - «Танці з зірками» («Strictly Come Dancing») - появилось именно на «1+1». Украина стала третьей в мире страной, которая адаптировала нидерландский формат «The Voice of Holland» («Голос країни»).

«1+1» не оставляет без внимания особые события, важные для страны и наших зрителей. Рейтинговыми документальными проектами последних лет стали фильмы на канале «1+1»: документальная драма Светланы Усенко «Розщеплені на атоми», снятая к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, и исторический проект Акима Галимова «Україна. Повернення своєї історії», снятый к 25-й годовщине Независимости Украины.

Как ответственный бизнес, «1+1» занимается воплощением многих социальных инициатив, среди которых благотворительный проект под кураторством Лидии Таран «Здійсни мрію», направленный на осуществление заветных желаний тяжелобольных детей, проект «Право на освіту» под руководством Натальи Мосейчук, социальный мультимедийный проект о ветеранах АТО и паралимпийцев «Переможці» под кураторством Соломии Витвицкой. Кроме того, этой весной на телеканале «1+1» состоялся благотворительный марафон «Ти не один», по результатам которого удалось собрать более 2 миллионов гривен на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, которые ежедневно спасают жизнь больным COVID-19

* Средний охват основного выпуска ТСН за первое полугодие 2020 по аудитории 4+ (вся Украина) - 3,25 миллиона зрителей, и итогового выпуска «ТСН. Тиждень» - около 4,55 миллиона. «Сніданок з 1+1» является безоговорочным лидером по телерейтингам среди утренних шоу по аудитории 4+ (вся Украина). Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом «1+1». Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

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