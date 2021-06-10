Группа 1+1 media обеспокоена ситуацией, которая сложилась вокруг Александра Преподобного, ведущего программы "Гроші" на 2+2.

В частности, в его адрес начали поступать угрозы физической расправы, поводом для которых стал сюжет от 31.05.2021 года на тему: "Как некоторые украинские олигархи разбогатели на смертях украинцев и поддельном топливе для ваших авто". Сообщения с угрозами и оскорблениями поступали на личный телефон ведущего сразу после трансляции программы.

В связи с этим, ИП "1+1 Продакшн" 7 июня было направлено заявление об уголовном правонарушении главе Национальной полиции Украины Клименко И. В. компания переживает за здоровье и жизнь сотрудника, а также его близких, и воспринимает угрозы от фигуранта сюжета как вполне реальные. Сейчас компания делает все возможное для обеспечения безопасности Александра, однако мы надеемся на скорое разрешение ситуации со стороны правоохранительных органов и просим принять и рассмотреть заявление об уголовном правонарушении.

Кроме этого, отмечаем, что такие противоправные действия, угрозы и преследования представителя СМИ свидетельствуют о неуважении к институту журналистики и нивелирования свободой слова в Украине.

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Автор: Иван Бойко