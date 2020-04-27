Zoom – что это такое, как работает и где скачать приложение

Сервис Zoom для проведения онлайн-конференций стал особенно популярным во время карантина.

В условиях карантина и перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу большую популярность приобрел сервис для проведения видеоконференций – Zoom.

Что представляет собой приложение Zoom

Сервис Zoom используют для поддержания рабочих связей, проведения онлайн-встреч и обучения в школах и университетах. Заходить в программу можно как с компьютера, так и с планшета с телефоном.

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Организовать встречу может любой, кто создал учетную запись. Бесплатный аккаунт позволяет проводить видеоконференции продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии коронавируса сервис убрал это ограничение.

К видеоконференции может подключиться любой пользователь, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в определенное время можно сделать одну и ту же ссылку для входа.

Где скачать и как установить Zoom

Установить дополнение Zoom можно на компьютер или мобильное устройство. Сделать это достаточно просто – нужно лишь бесплатно скачать программу на официальном сайте zoom.us.

Платформа доступна для операционных систем Windows, MacOS, Android и iOS и имеет плагин, позволяющий использовать Zoom в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox.

После загрузки программы нужно пройти простую регистрацию. Или же для входа систему Zoom можно использовать текущий аккаунт Facebook. Можно также привязать аккаунт Google к платформе Zoom.

Как работает сервис Zoom

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Во время регистрации на сервисе Zoom пользователь получает постоянный персональный идентификационный номер своей видеоконференции. Этот номер можно также выбрать самостоятельно.

Идентификационный номер рассылается любым способом всем участникам в виде ссылки в формате https://zoom.us/j/номер_конференции. Таким образом, любой участник видеоконференции попадает на нее в один клик.