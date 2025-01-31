Ученые объяснили, почему они не боятся последствий своего открытия.

На стыке Аравийской и Евразийской тектонических плит начался разлом земной коры.

Процессы разлома выявили геологи из Университета Геттингена, пишет Bild. Ученые выяснили, что остатки древнего океанического дна продолжают опускаться вглубь планеты, но в одном месте этот процесс остановился и там началось поднятие пород.

"Это указывает на то, что океаническая плита в этой зоне уже оторвалась и перестала тянуть земную кору вниз", - объяснил руководитель исследования Ренас Кошнав.

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Однако под Загросскими горами на территории Ирака этот процесс продолжается. Земная кора здесь продолжает опускаться, образуя впадину глубиной 3-4 км. Геологи допустили, что разлом будет расширяться в сторону Ирака.

Несмотря на такие изменения, ученые не видят серьезной угрозы. "В районах, где разлом уже произошел, количество землетрясений даже снижается", - объяснил ученый Йонас Клей.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой свыше 7. Потом последовали десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

В результате разрушительного бедствия в Турции погибло более 50 500 человек, а в Сирии - 8476 человек, еще десятки тысяч пострадали.

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