В групповых видео- и аудиозвонках теперь могут участвовать до восьми человек.

В WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой в групповых видео- и аудиозвонках могут участвовать до восьми человек.

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Об этом сообщается в блоге компании.

"Групповые звонки особенно популярны сейчас, и пользователи попросили нас увеличить количество человек, которые могут одновременно в них участвовать. С сегодняшнего дня мы удваиваем количество участников групповых аудио- и видеозвонков WhatsApp — с четырёх до восьми", - сказано в сообщении.

Сообщается, также, что в течение последнего месяца продолжительность звонков в WhatsApp составила более 15 миллиардов минут в день, что значительно превышает цифры ежедневной статистики до начала пандемии.

Чтобы воспользоваться новой функцией групповых звонков WhatsApp с большим количеством участников, всем пользователям необходимо обновить приложение до последней версии, доступной для iPhone и Android.

Как сообщал УНИАН, ранее Facebook добавил в Messenger возможность совершать групповые видеозвонки.