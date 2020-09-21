Американский суд заблокировал решение министерства торговли США об удалении китайского приложения WeChat из онлайн-магазинов Apple и Google.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, судья Лорел Билер из Калифорнии приняла к рассмотрению иск пользователей мессенджера и заблокировала блокировку.
Судья отметила, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой говорится о свободе слова и собраний.
Билер утверждает, что для многих людей WeChat является единственным средством общения.
Читайте такжеТрамп недоволен условиями сделки по продаже сети TikTok
Запрет TikTok и WeChat в США: хронология событий
Президент США Дональд Трамп выдал указ, который с 20 сентября запрещал использование в стране китайских приложений TikTok и WeChat.
Решение по TikTok было пересмотрено и отложено на неделю после того, как владелец приложения согласился продать американский сегмент компаниям Oracle и Walmart.
Американские власти считают, что TikTok и WeChat угрожают нацбезопасности: якобы приложения собирают данные о пользователях и передают их китайским спецслужбам.
Мессенджер WeChat принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent, которого обвиняют в шпионаже за американцами и распространении пропаганды компартии КНР.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram