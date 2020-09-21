Суд в США заблокировал решение об удалении WeChat из магазинов приложений.

Американский суд заблокировал решение министерства торговли США об удалении китайского приложения WeChat из онлайн-магазинов Apple и Google.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судья Лорел Билер из Калифорнии приняла к рассмотрению иск пользователей мессенджера и заблокировала блокировку.

Судья отметила, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой говорится о свободе слова и собраний.

Билер утверждает, что для многих людей WeChat является единственным средством общения.

Запрет TikTok и WeChat в США: хронология событий

Президент США Дональд Трамп выдал указ, который с 20 сентября запрещал использование в стране китайских приложений TikTok и WeChat.

Решение по TikTok было пересмотрено и отложено на неделю после того, как владелец приложения согласился продать американский сегмент компаниям Oracle и Walmart.

Американские власти считают, что TikTok и WeChat угрожают нацбезопасности: якобы приложения собирают данные о пользователях и передают их китайским спецслужбам.

Мессенджер WeChat принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent, которого обвиняют в шпионаже за американцами и распространении пропаганды компартии КНР.

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Автор: Олег Давыгора