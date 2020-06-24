Vodafone проведет День открытых дверей школы Big Data Lab

Мероприятие состоится 7 июля 2020 года и будет транслироваться онлайн на Facebook и YouTube.

Участники Big Data Lab Welcome Day Online познакомятся с лекторами школы, послушают о последних тенденциях в мире Data Science, а также узнают подробности о программе обучения. В конце состоится панельная дискуссия на тему: «Data Science образование — что нужно рынку уже сегодня»?

Ведущая — Евгения Клепа (Jane Klepa), Executive director, 1991 Open Data Incubator.

Ментор — Aleksandra Boguslavskaya, CEO & Founder Data Science UA.

Темы докладов:

- Владимир Рыбалко. Руководитель департамента Customer Value Management (Big Data), Vodafone: «Важность больших данных для бизнеса мобильного оператора»

- Владимир Кошель. Senior Data Scientist, Deep Learning Engineer, Vodafone: «Профессия Data Scientist — текущее состояние и тенденции»

- Вероника Тамайо Флорес. Head of Consulting, Data Science RU: «No problems, no progress. Особенности дата трансформации в компании»

- Юрий Демченко. Старший научный сотрудник, преподаватель Амстердамского Университета: «Облачные технологии и платформы для обработки больших данных»?

- Олег Чертов. Профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой прикладной математики НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского: «Заменит ли искусственный интеллект человека»?

- Леонид Любчик. Профессор, доктор технических наук, Академик АН высшей школы Украины, заведующий кафедрой компьютерной математики и анализа данных НТУ «Харьковский политехнический институт»: «Прогнозная аналитика — задачи, методы, применение»

Для получения приглашения и ссылки на онлайн трансляцию нужно пройти регистрацию на мероприятие.

Регистрация — https://forms.gle/hZcmD52oNvRAG5xXA

Дата и время: 7 июля с 17:00 до 21:00.

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