Работы завершены на 10 дней раньше запланированного срока.

Сегодня вечером после ремонта к энергосети присоединен энергоблок одной из АЭС, что усилит украинскую энергетическую систему, сообщается в Telegram НАЭК "Энергоатом".

"Очередной энергоблок-тысячник присоединен к сети. Сегодня, 7 июня 2024 года, в 19:09 ч., во исполнение задания министра энергетики Германа Галущенко после планово-предупредительного ремонта к энергосети успешно присоединен энергоблок одной из АЭС. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженности и высокопрофессиональности украинских атомщиков все необходимые работы, в частности, по выгрузке отработанного ядерного топлива и загрузке свежего, проведены качественно и завершились на 10 дней раньше запланированного срока.

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"1000 МВт мощности, которые мы сегодня добавили в сеть, значительно усилят нашу энергетическую систему и обеспечат надежное производство электроэнергии для всех потребителей", - отметил руководитель АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По данным "Энергоатома", это уже третий энергоблок-тысячник, на котором проведен планово-предупредительный ремонт.

Подчеркивается, что планово-предупредительные ремонты являются ключевыми для подготовки всех 9 атомных энергоблоков к эффективной работе в течение следующего отопительного сезона.

Ситуация с электроэнергией

27 мая к украинской энергосети был подключен энергоблок "Энергоатома" мощностью 1000 МВт. Оперативные действия украинских атомщиков позволили завершить планово-предупредительный ремонт на три дня раньше запланированных сроков.

Также известно, что НАЭК "Энергоатом" начал в мае подготовительные работы по строительству новых энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции. По словам Котина, на Южноукраинской АЭС, где сейчас эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5 по технологии АР1000 Westinghouse.

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