В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружили 29 могильников жертв НКВД.
Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.
"На сегодняшний момент, только после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников - отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы - жертвы коммунистического террора", - говорится в сообщении.
Могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитано. Но уже сейчас можно утверждать, что этот объект является одним из крупнейших в Украине, говорят в Институте.
По информации краеведа Александра Бабича, по свидетельствам, собранным исследователями, а также по логике захоронений, могильники находятся даже на территории воинской части, расположенной вплотную к полигону.