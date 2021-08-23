В Институте нацпамяти утверждают, что этот объект является одним из крупнейших в Украине.

В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружили 29 могильников жертв НКВД.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти на своей странице в Facebook.

"На сегодняшний момент, только после изучения северо-западного сектора бывшего спецобъекта НКВД "Татарка" на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе найдено по меньшей мере 29 могильников - отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы - жертвы коммунистического террора", - говорится в сообщении.

Могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитано. Но уже сейчас можно утверждать, что этот объект является одним из крупнейших в Украине, говорят в Институте.

По информации краеведа Александра Бабича, по свидетельствам, собранным исследователями, а также по логике захоронений, могильники находятся даже на территории воинской части, расположенной вплотную к полигону.

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Автор: Денис Прядко