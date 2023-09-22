Он является частью ранее неопознанного семейства вирусов.

В Марианской впадине во время нового исследования обнаружили самый глубоководный вирус на планете.

Как пишет Gizmodo, он обитает на глубине 8 900 метров. Открытие сделали ученые Китая и Австралии. Они назвали новый вирус vB_HmeY_H4907.

По словам соавтора исследования, вирусолога из океанского университета Китая Мина Вана, vB_HmeY_H4907 нашли в отложениях поднятых с морского дна на глубине почти 9 000 метров. Ученые провели генетический анализ и обнаружили, что фаг является частью ранее неопознанного семейства вирусов Suviridae, широко распространенного в Мировом океане.

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Ученые считают, что найденный вирус является бактериофагом, то есть использует бактерии для создания большего количества себя. Он заражает бактерии Halomonas, которые живут в глубоководной среде, а также вблизи гидротермальных источников.

При этом vB_HmeY_H4907 выстраивает с бактериями относительно дружеские отношения. Он генетически очень похож на своего хозяина и представляет собой лизогенный фаг — встраивает свой генетический материал в бактерию и не убивает ее. По данным ученых, бактерия и вирус размножаются одновременно. Предполагается, что найденный фаг действительно мог эволюционировать вместе с этими бактериями, что обеспечило ему выживание в глубине океана.

Другие новости о вирусах

Исследователи обнаружили ДНК более 30 000 вирусов, встроенных в геномы различных одноклеточных микробов. Ученые обнаружили фрагменты вирусов в различных организмах, включая животных, растения и грибы. Например, млекопитающие несут в своей ДНК множество вирусных фрагментов, а около 8% генома человека состоит из ДНК древних вирусных инфекций.

Паразит, который превращает муравьи на" зомби", заражая и захватывая контроль над их мозгом," еще более хитер, чем считалось ранее", считают ученые.

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