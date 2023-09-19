Когда печеночный сосальщик заражает муравья, в тело насекомого проникают несколько сотен паразитов, но только один попадает в мозг.

Паразит, который превращает муравьев в "зомби", заражая и захватывая контроль над их мозгом, "еще более хитер, чем считалось ранее", считают ученые.

Паразит ланцетного печеночного двуустка способен заставить муравьев избегать смертоносных солнечных лучей, когда день становится слишком жарким, что позволяет насекомым жить достаточно долго, чтобы распространить паразита дальше на других хозяев. Об этом говорится в новом исследовании, недавно опубликованном в журнале Behavioral Ecology, пишет Independent.

Печеночный сосальщик может даже заставить муравья сползти обратно по травинке, когда днем становится слишком жарко, выяснили исследователи, в том числе из Копенгагенского университета в Дании.

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Паразит, чей жизненный цикл охватывает таких существ, как улитки, и даже пасущихся животных, таких как коровы, известен своей способностью брать под контроль мозг муравьев, заставляя их цепляться за травинки против их воли.

Зараженные муравьи непроизвольно перемещаются и сжимают свои челюсти на раскачивающейся травинке, что повышает вероятность того, что ничего не подозревающее насекомое будет съедено такими травоядными, как крупный рогатый скот и олени.

"Поднимать муравьев высоко в траву, когда скот или олени пасутся в прохладные утренние и вечерние часы, а затем снова спускаться вниз, чтобы избежать смертоносных солнечных лучей, - это весьма разумно. Наше открытие показывает, что паразит более сложен, чем мы первоначально предполагали", - заявил соавтор исследования Брайан Лунд Фреденсборг.

Они обнаружили, что температура оказывает влияние на поведение муравьев. Когда температура была ниже, муравьи чаще прикреплялись к вершине травинки. Но когда становилось жарче, муравьи покидали траву и ползли обратно вниз.

"Мы обнаружили четкую взаимосвязь между температурой и поведением муравьев. Мы шутили, что нашли муравьиный зомби-выключатель", - рассказал доктор Фреденсборг.

Предыдущие исследования показали, что когда печеночный сосальщик заражает муравья, в тело насекомого проникают несколько сотен паразитов, но только один попадает в мозг.

Этот единственный паразит печеночного двуустка влияет на поведение хозяина, в то время как остальные прячутся в капсуле, чтобы защитить себя в брюшной полости муравья.

"Теперь мы знаем, что температура определяет, когда паразит захватит мозг муравья. Но нам все еще нужно выяснить, какой коктейль химических веществ использует паразит, чтобы превратить муравьев в зомби", - заключил доктор Фреденсборг.

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Как сообщал УНИАН, ранее ученые заявили, что нашли новый грибок-паразит, который охотится на пауков-ктенизидов в бразильских атлантических тропических лесах. Редкий фиолетовый организм принадлежит к группе грибов, которые заражают беспозвоночных и захватывают хозяина.

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