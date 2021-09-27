Благодаря чипу в школьной форме учителя и родители могут отследить точное местоположение детей.

Начальная школа в Чжухае, на юге Китая в качестве эксперимента начала встраивать микрочипы в одежду школьников, чтобы отслеживать их местоположение.

Об этом сообщает France Info.

Благодаря этому устройству родители могут в режиме реального времени следить, как долго они находятся в столовой или туалете.

Если же ученик попадает в "опасную зону", система отправляет предупреждение учителям и родителям. Эта система также позволяет им общаться с детьми, поскольку чип автоматически подключается к системе обмена сообщениями.

Инициативу чипировать школьников в обществе встретили неоднозначно. Многие считают, что Китай слишком далеко зашел с системой электронного наблюдения и сравнивают такое нововведение с электронным браслетом.

В последнее время в Китае множество скандалов, связанных с условиями обучения детей, со случаями физического насилия, а также прогуливанием школьниками занятий.

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Напомним, в начале пандемии COVID-19 поклонники теории заговора обвинили основателя компании Microsoft Билла Гейтса в том, что он якобы хочет при помощи вакцин чипировать человечество.

В ответ Гейтс сказал, что ему трудно отрицать эти выдумки, потому что "они такие глупые".

"Я никогда не принимал участия ни в каких вещах, связанных с микро-чипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные", - сказал он.

Автор: Виолетта Орлова