Business Insider: Билл Гейтс объяснил, собирается ли он "чипировать" человечество через вакцины

Американский миллиардер признал, что ему очень трудно отрицать такие сумасшедшие выдумки.

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс знает про теории заговора о себе, в частности о тех, в которых он якобы собирается использовать вакцины от коронавируса, чтобы "чипировать" человечество. Он сказал, что ему трудно отрицать эти выдумки, потому что "они такие глупые".

Как пишет Business Insider, миллиардер опроверг безосновательные теории о якобы его зловещих планах.

"Я никогда не принимал участия ни в каких вещах, связанных с микро-чипами. Очень трудно отрицать такие истории, потому что они чрезвычайно глупые или странные", - сказал он в разговоре с журналистами издания.

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Гейтс годами пытался предупредить об угрозах начала пандемии, призывая мировых лидеров включительно с президентом Дональдом Трампом в 2016 году начать серьезную подготовку к таким событиям. Во время выступления на конференции TED в 2015 году он говорил о потенциально большом количестве жертв в случае начала глобальной пандемии. Но ссылаясь на эту речь, а также на то, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 миллионов долларов на борьбу с COVID-19 и поиски вакцины, еще в январе некоторые правые группы начали распространять дезинформацию о том, что Гейтсы каким-то образом стоят за созданием коронавируса. И что они якобы хотят получить от этого выгоду.

"Хорошо знать, кто из детей получил вакцину от кори, а кто нет", - сказал Гейтс, добавив, что "нужны системы типа электронных медицинских реестров", которые бы помогали врачам проверить, кто был иммунизирован. Но миллиардер заверил, что ни о каких микро-чипах ни в коем случае речь не идет.

"Наш фонд собирает деньги, чтобы покупать вакцины. Именно поэтому мы видели угрозы пандемии и говорили об этом", - пояснил основатель Microsoft.

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Однако, теории заговора о Билле Гейтсе и коронавирусе заполонили СМИ и социальные сети. Согласно данным компании Zignal Labs, в марте и апреле об этом упоминали 1,2 миллиона раз. Опрос, который провели Yahoo News и YouGov, выявил, что 28% американцев верят в теорию заговора о Гейтсе. В это время, 44% опрошенных республиканцев и 50% зрителей Fox News говорили, что это правда. В свою очередь, зрители, например, телеканала MSNBC считают, что это ложь.

На вопрос о данных опросов Гейтс ответил, что они его "немного тревожат". Однако, он добавил, что это не помешало правительствам и другим группам по всему миру вкладывать деньги в разработку вакцин от COVID-19. По словам Гейтса, опасность в том, что когда наконец появится вакцина, такие настроения могут подорвать кампании по иммунизации.

"Мир должен работать вместе над разработкой безопасных и эффективных вакцин и над тем, чтобы организовать масштабное производство. Это помогло бы нам доставить их тем людям, кому они нужны больше всего и кто за них не всегда может заплатить", - сказал Гейтс.

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