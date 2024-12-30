Археологи будут продолжать раскопки на месте самого раннего города династии Шан.

Китайские археологи обнаружили самый старый город из когда-либо найденных, относящийся к династии Шан. Ему более 3000 лет.

Город располагался в регионе Линнань, известном тем, что он был отправной точкой Шелкового пути, пишет Interesting Engineering. При первом осмотре специалисты посчитали, что поселение Ниулучонг датируется периодом между поздним неолитом и ранним периодом правления династий Шан. Вскоре стало ясно, что древний город, скорее всего, принадлежал к последнему периоду.

На месте раскопок специалисты нашли множество останков и реликвий. Также археологи выявили хорошо сохранившиеся стены, как сообщил археолог Хэ Аньи, некоторые из них достигали более метра в высоту.

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"Северная и западная стены всего города хорошо сохранились, среди которых западная стена сохранилась лучше всего, а самая высокая часть западной стены может быть около 1,4 м", - сказал Аньи.

Также археологи подтвердили наличие ям для золы, отверстий для столбов, керамики и каменных орудий. Они даже считают, что обнаружили "сильно заржавевший" бронзовый меч, но это еще предстоит подтвердить, поскольку состояние реликвии очень плохое.

Они отметили, что рвы были необычны по сравнению с другими ранними поселениями Ниулучонг, что указывает на прогресс или новую особенность, редко встречающуюся в то время.

Археологи будут продолжать раскопки на месте самого раннего города династии Шан. Древний город может содержать еще больше артефактов, которые могли бы предоставить археологам новую информацию о втором старейшем правлении Китая (около 1600-1050 гг. до н. э.) и регионе.

Другие новости о находках археологов

Археологи нашли хорошо сохранившийся элитный меч на кладбище возле Кентербери. Этот невероятно редкий меч, найденный на "необычном англосаксонском кладбище", сравнивают со знаменитыми мечами из Дувра и Саттон-Ху. Ученые описали его как зысканно выполненный меч с руническим письмом на клинке.

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