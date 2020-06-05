Ученые озадачены: в COVID-19 обнаружили вставку из человеческого белка

Также генетик не исключил вероятность искусственного происхождения вставки.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили в коронавирусе вставку, которая идентична части человеческого белка.

С помощью искусственного интеллекта специалисты решили найти уникальные последовательности в белках SARS-CoV-2. Исследование опубликовано на сайте научного журнала eLife.

В результате их нашли там, где регулируется возможность входа коронавируса в человеческую клетку. Сравнение со штаммами атипичной пневмонии SARS-CoV и подозреваемыми штаммами зоонозного происхождения показало, что SARS-CoV-2 приобрел последовательность вставки на участке S1/S2.

Читайте такжеВ Финляндии собак научили распознавать специфический запах COVID-19

Из более чем 20 тысяч человеческих белков пептид RRARSVAS присутствует только в одном — ENaC-ɑ, отмечают ученые. Его низкая активность на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости. Эта патология была замечена у заболевших COVID-19 с острым респираторным дистресс-синдромом.

Специалисты из Кембриджа предположили, что вирус специально эволюционировал для имитации субстрата протеазы человека. Однако данная теория никак не подтверждает искусственное происхождение SARS-CoV-2, считает специалист по коронавирусам Михаил Щелканов.

При этом генетик Константин Крутовский заявил, что вероятность такой мутации ничтожна мала, хоть и возможна.

Он допустил и несколько других вариантов: у коронавируса был промежуточный хозяин, он уже давно существовал в популяции людей, либо что его вырастили в лаборатории на клетках человека. Вероятность искусственного происхождения вставки он также не исключил.

Как сообщал ранее УНИАН, ученые нашли человека, кровь которого блокирует COVID-19. Образцы крови пациента, у которого в 2003 году диагностировали коронавирусную атипичную пневмонию, содержат антитело, блокирующее новый коронавирус SARS-CoV-2.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram