Астрономы установили путь и источник шеститонного астероида, который в 2018 году взорвался над Ботсваной.

Астрономы реконструировали путь астероида до Земли, который занял 22 миллиона лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, шеститонный астероид пролетел через Солнечную систему и взорвался над Ботсваной, осыпав метеоритами пустыню Калахари.

Читайте такжеНа Кубе упал и взорвался метеорит (фото)

Это первый раз, когда ученые проследили путь метеорита от начала пути — в данном случае Весты, одного из крупнейших небесных тел в поясе астероидов, который вращается вокруг Солнца между Юпитером и Марсом.

По данным ученых, этот астероид врезался в атмосферу Земли на скорости 59,5 тыс. километров в час в июне 2018 года и развалился над центральным заповедником Калахари, создав огненный шар, почти такой же яркий, как Солнце. Тогда на предполагаемом месте падения обнаружили небольшой метеорит, который получил название Мотопи Пан.

Снимки астероида под названием 2018LA, сделанные тремя телескопами, расположенными далеко друг от друга, позволили астрономам восстановить траекторию метеорита и определить его происхождение. След привел к Весте, астероиду шириной около 480 километров, который иногда можно увидеть без телескопа.

Минералогический анализ фрагментов позволяет предположить, что часть горной породы, которая стала 2018LA, изначально находилась глубоко под поверхностью Весты, но была выброшена в космос во время удара, оставившего кратер на астероиде около 22 миллионов лет назад.

Выброшенный космический камень бродил по Солнечной системе, его поверхность подвергалась воздействию космических лучей, пока он не попал в гравитационные рукава Земли и не упал на нашу планету.

Лабораторные испытания показали, что самые старые частицы внутри обнаруженных метеоритов датируются 4,56 миллиарда лет назад, когда Солнечная система все еще формировалась.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская