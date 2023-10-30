Открытие также может помочь объяснить магнитные поля в нашей Солнечной системе.

Ученые заметили инфракрасное сияние на Уране, которое может помочь найти инопланетная жизнь, пишет independent.co.uk.

Отмечается, что на Земле полярные сияния лучше всего известны в виде северного сияния. У Урана также есть собственное северное сияние, хотя оно не видно таким же образом из-за другой атмосферы на этой планете.

Исследователи знали об ультрафиолетовых полярных сияниях на Уране с 1986 года. Но теперь ученые подтвердили, что на далекой планете также есть инфракрасные полярные сияния.

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"Ученые надеются, что полученные данные помогут объяснить магнитные поля других планет нашей Солнечной системы. И это может помочь нам узнать, есть ли на далеких планетах инопланетная жизнь", - говорится в статье.

"Температура всех планет газовых гигантов, включая Уран, на сотни градусов Кельвина/Цельсия выше, чем предсказывают модели, если их нагревает только солнце, оставляя нам большой вопрос, почему эти планеты такие горячие. Одна из теорий предполагает, что причиной этого является энергичное северное сияние, которое генерирует и толкает тепло от полярного сияния вниз к магнитному экватору", - отмечают ученые.

Отмечается, что большинство экзопланет, обнаруженных до сих пор, относятся к субнептуновой категории, и, следовательно, физически похожи на Нептун и Уран по размеру. Это также может означать аналогичные магнитные и атмосферные характеристики. Таким образом, анализируя полярное сияние Урана, которое напрямую связано как с магнитным полем, так и с атмосферой планеты, можно делать прогнозы относительно атмосфер и магнитных полей этих миров и, следовательно, их пригодности для жизни.

Отмечается, что полученные данные могут также помочь объяснить таинственное явление на Земле, известное как геомагнитный разворот, когда Северный и Южный полюса меняются.

Исследование внеземной жизни

Ранее зонд NASA доставил на Землю куски самого загадочного астероида Бенну. Ученые надеются, что исследование образцов поможет понять, как формировались и развивались планеты, и прольет свет на то, как зародилась сама жизнь.

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