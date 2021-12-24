Исследователи подтвердили идею о том, что какие-то проявления жизни потенциально могут существовать в кислотных облаках планеты.

Исследователи космоса определили химический путь, с помощью которого капли серной кислоты, оставшиеся в облаках Венеры могут быть нейтрализованы. Вероятно, внеземная жизнь сможет сохраниться в этом враждебном мире.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

В начале химического пути лежит биологическое производство аммиака, намеки на которое были обнаружены зондами при прохождении мимо Венеры в 1970-х годах.

Новое исследование астрономов подтверждает, что небольшое количество аммиака может растворяться в каплях серной кислоты. В результате этого процесса по крайней мере часть кислоты превращается в соли с pH, которое является средой для жизни.

"В результате облака не более кислые, чем некоторые экстремальные земные среды, в которых живет жизнь. Жизнь могла создавать свою собственную среду на Венере", - отмечают ученые.

Читайте такжеТелескоп Hubble совершил грандиозный тур по Солнечной системе (фото, видео)Хотя аммиак не должен присутствовать в каких-либо значительных количествах на Венере, ученые предполагают, что жизнь может иметь химические преимущества, чтобы преодолеть это ограничение.

Существуют и другие аномалии, в частности небольшие концентрации кислорода, которых не должно быть, уровни водяного пара выше ожидаемых и частицы несферической формы, которые не соответствуют круглым каплям серной кислоты.

Исследователи отмечают, что химическое моделирование в лаборатории подтвердило, что эти странные явления могут быть объяснены жизнью на Венере.

Подобный процесс происходит в определенных местах нашей планеты.

"Ни одна известная нам жизнь не могла выжить в каплях Венеры", - говорит планетолог Сара Сигер из Массачусетского технологического института (MIT). "Но дело в том, что, возможно, есть какая-то жизнь, и она видоизменяет свою среду, чтобы сделать ее пригодной для жизни".

Астрономы говорят, что это исследование не является абсолютным подтверждением того, что на Венере есть жизнь, но это интересная гипотеза.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 24 декабря, в 14: 20 по киевскому времени должен состояться долгожданный запуск космического телескопа Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов, который считается самым мощным телескопом современности и за всю историю.

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