Пекин называет этот проект "выдающейся вехой в исследованиях Земли".

В пустыне на северо-западном китайском регионе Синьцзян началось бурение самой глубокой в стране скважины, сообщает государственное агентство Синьхуа.

По плану, будет вырыта узкая шахту глубиной 11 100 метров, которая пройдет через 10 континентальных слоев и достигнет меловой системы в земной коре – наслоения пород, которые датируются 145 миллионами лет. Завершить проект, который Китай называет "важной вехой в глубоких исследованиях Земли", планируют за 457 дней.

Глубокая скважина позволит Китаю изучать внутреннюю структуру и эволюцию Земли, а также делиться данными для геонаучных исследований.

Видео дня

Ван Чуньшен, технический эксперт, который участвовал в операции, сравнил ее сложность с проездом большой грузовик тонкими стальными тросами. Для бурения используют оборудование, которое весит более 2000 тонн и рассчитано на подземную температуру до 200 градусов Цельсия и атмосферное давление, которое в 1300 раз выше, чем на поверхности. Бурение осложняет и местный климат – проект реализовывают в самой жаркой и сухой пустыне страны.

Бурение скважин в Китае - последние новости

Китайский регион Синьцзян, где теперь создают самую глубокую скважину, богат на месторождения полезных ископаемых и нефти. В начале мая Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Китая, обнаружила значительные потоки нефти и газа в разведывательной скважине в Таримськом бассейне на глубине более 8500 метров под поверхностью.

Вас также могут заинтересовать новости: