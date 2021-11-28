Кроме коронавируса, исследователям удалось эффективно уничтожить с помощью этой технологии и полиовирус.

Новое исследование ученых из Ариэльского университета в Израиле показало, что особая форма излучения, известная как миллиметровые волны, способна на 99% уничтожать корона- и полиовирус на поверхностях всего за две секунды.

Результаты могут иметь важное значение для быстрой и эффективной дезинфекции окружающей среды и оборудования, пишет The Jerusalem Post.

"Наша лаборатория специализируется на источниках электромагнитного излучения. Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн - их длина около трех миллиметров. Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны - около 12 сантиметров", - рассказал профессор Моше Эйнат, соавтор исследования.

Миллиметровые волны используют во многих областях. В медицине предварительные исследования уже показали, что они могут быть эффективны в борьбе с опухолями, в уничтожении раковых клеток. Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без проводов, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы.

Когда разразилась пандемия COVID-19, Эйнату и его команде пришла в голову идея использовать волны для уничтожения вируса, и они начали сотрудничать с доктором Габи Герлитцем, молекулярным биологом, ставшим ведущим автором исследования.

"Мы увидели, что излучение за счет повышения температуры может убивать вирус", - отметил ученый.

Пока что речь не идет об использовании этой технологии для уничтожения коронавируса в организме человека. Однако, по словам специалистов, она может пригодиться для быстрой очистки комнат, оборудования и любых поверхностей.

"Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, требуют минут, а иногда и целого часа, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным. С помощью нашей технологии мы уничтожили почти 99,9% вируса за две секунды", - рассказал Герлитц.

К тому же, излучение очень мягко воздействует на поверхности, не нагревая их и никак не повреждая, поэтому его можно использовать, к примеру, на электронном оборудовании.

Читайте такжеБилл Гейтс рассказал о новой угрозе для человечества страшнее, чем COVID-19Кроме коронавируса, ученым удалось эффективно уничтожить с помощью миллиметровых волн и полиовирус.

"Мы хотели доказать, что этот метод работает с вирусами в целом", - подчеркнул Герлитц.

В дальнейшем исследователи сосредоточатся на применении этого метода для дезинфекции воды.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале ноября в Ботсване впервые идентифицировали новый штамм SARS-CoV-2, получивший название "Омикрон". Он отличается большим числом мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

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Автор: Катерина Комолова