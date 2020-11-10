Илон Маск убежден, что эта разработка будет важна для всего мира.

Илон Маск подтвердил, что его компания Tesla сейчас работает над третьей версией «принтера вакцин» для компании CureVac – последняя разрабатывает вакцину от COVID-19.

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Как сообщает Electrec, Маск убежден, что эта разработка будет важна для всего мира.

Ранее Маск сообщал, что Tesla стала партнером немецкой биотехнологической компании CureVac, которая разрабатывает РНК-вакцину от коронавируса. Задача Tesla - «создать РНК микрофабрики для CureVac».

Отмечается, что сотрудничество Tesla и CureVac началось в прошлом году, еще до начала глобальной пандемии COVID-19. Компании подали совместный патент на потенциально революционный «биореактор РНК».

В Tesla нацелены создать систему «печати» РНК, которая будет доступна всему миру.

Молекулы РНК родственны молекулам ДНК, они встречаются во всех формах жизни. CureVac нашла способ стабилизировать такие молекулы и использовать их для лечения специфических заболеваний. Так, в компании работали над борьбой с гриппом, но переключились на COVID-19. Не так давно компания перешла ко второй фазе клинических испытаний своей вакцины.

Предполагается, что в случае успешных испытаний вакцины CureVac столкнется с проблемой ее распространения по всему миру. Тут и может пригодиться производственный опыт Tesla.

Маск полагает, что этот проект Tesla будет важен для всего мира, но не верит в его финансовую значимость для компании.

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Автор: Дмитрий Захаров