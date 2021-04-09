Подобные атаки несут огромные убытки, поскольку сломав только одного поставщика, злоумышленники могут в итоге получить беспрепятственный доступ к большим клиентским базам.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET предупреждают о росте атак на разрабочиков и поставщиков программного обеспечения, суть которых заключается в добавлении вредоносного кода в безопасную программу и распространении его среди всех пользователей.

Как поясняют в компании ESET, подобный тип заражения называется атаками на цепь поставки.

«Цепь поставок состоит из множества процессов — от доставки сырья к производству, распределению и выходу готового продукта для потребителей. Однако налаженность этих взаимосвязанных действий можно нарушить не только физическим повреждением продукта, но и вмешательством в кибербезопасность цепи поставок, например, путем заражения роутера или программного обеспечения», - сообщают в ESET.

Согласно сообщению, недавно компания FireEye стала жертвой кибератаки, во время которой злоумышленники установили обновление с вредоносным кодом в продукт для управления сетью под названием Orion от SolarWinds. Вредононосная прогрмма была внедрена в Orion до того, как код был предоставлен FireEye. Таким образом потребители получили поврежденный конечный продукт.

Читайте такжеСпециалисты ESET обнаружили новую вредоносную банковскую программуВ этом случае вредоносное обновление через механизм Orion установили около 18 тысяч коммерческих и государственных организаций. По крайней мере на 100 из них были направлены следующие атаки, во время которых киберпреступники добавляли дополнительные компоненты и глубже проникали в сети компаний.

Именно поэтому атаки на цепь поставок несут огромные убытки, поскольку сломав только одного поставщика, злоумышленники могут в итоге получить беспрепятственный доступ к большим клиентским базам, который сложно обнаружить.

Самые громкие атаки на цепь поставок

По данным ESET, инцидент с SolarWinds напомнил и о других атаках такого типа, в частности, взлом CCleaner в 2017 и 2018 годах, а также кибератаки с использованием NotPetya (также известного как Diskcoder.C). А еще в 2013 году Target стала жертвой взлома, связанного с похищением учетных данных стороннего поставщика HVAC. Этот инцидент впервые привлек внимание к атакам на цепь поставок.

Только за последние месяцы исследователи ESET обнаружили несколько примеров подобных атак — от группы Lazarus, которая использует дополнительную программу по безопасности для распространения вредоносного кода, к операциям SignSight для взлома центра сертификации и NightScout с целью заражения эмулятора Android.

Как сообщают в ESET, постепенно рамки между аппаратным и программным обеспечением становятся более размытыми. Большая часть сложного механизма в готовом коде уже сделана и находится в открытом или, по крайней мере, широком доступе. Инженеры лишь загружают его, пишут код, который связывает все воедино, и отправляют готовый продукт. Все работает при условии отсутствия повреждения кода где-то в процессе.

«Нельзя быть уверенным, что каждое звено в любой цепи поставок защищено от несанкционированного доступа. В свою очередь, злоумышленники могут воспользоваться этим с целью добавить в программное обеспечение бэкдоры для использования в дальнейших атаках», - отмечают в компании.

Это превратилось в глобальную гонку, которая сопровождается ростом рынка киберпреступности. В случае выявления серьезной ошибки в программном обеспечении возникает вопрос продать информацию злоумышленникам за немалую сумму или сообщить производителю и получить символическую благодарность. В таких условиях выбор кажется очевидным, что составляет еще большую угрозу цепям поставок.

Рекомендации по защите

Для любой компании полностью контролировать цепь поставок и гарантировать ее безопасность невозможно, но можно максимально обезопасить себя от возможных рисков. Для этого специалисты ESET рекомендуют:

Вести инвентаризацию всех готовых инструментов с открытым исходным кодом, которые используются в вашей организации.

Следить за известными уязвимостями и своевременно применять исправления — атаки с использованием вредоносных обновлений не являются поводом отказываться от обновления программного обеспечения.

Отказаться от ненужных или устаревших систем, сервисов и протоколов.

Оценить риски своих поставщиков, изучив их собственные процессы безопасности.

Установить требования безопасности для поставщиков программного обеспечения.

Предлагать осуществлять регулярные аудиты кода и интересуйтесь проверками безопасности и изменениями компонентов кода.

Применять инструменты для управления доступом и двухфакторную аутентификацию для защиты процессов разработки программного обеспечения.

Использовать решение по безопасности с несколькими уровнями защиты.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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Автор: Надежда Бурбела