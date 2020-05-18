Странное поведение Солнца может вызвать мини-ледниковый период на Земле

Ученые заметили, что звезда стала очень спокойной, а активность на ее поверхности заметно сократилась.

Солнце перешло в необычно тихий период, в ходе которого количество пятен, которые возникают на его поверхности, чрезвычайно мала. Этот уровень активности настолько низкий, что некоторые ученые допускают начало "глубокого солнечного минимума" или даже так называемого "Большого минимума".

Как пишет Newsweek, Большой минимум последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с началом мини-ледникового периода. Издание объясняет, что Солнце проходит 11-летний цикл, в течение которого его активность повышается и падает. Это связано с усилением и ослаблением магнитного поля звезды. Точка, когда активность самая высокая, называют солнечным максимумом. В это время на поверхности Солнца появляется больше пятен. Во время солнечного минимума все происходит наоборот. Последний максимум наблюдался в 2014 году.

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В апреле прошлого года ученые Национальной администрации США по вопросам атмосферы и океанов предусмотрели, что будущий солнечный минимум будет похожим на предыдущий цикл. В заявлении физик Space Systems Research Corp Лайза Аптон сказала, что во время следующего цикла будет недельный максимум и "длительный, глубокий минимум". Однако, она также добавила, что пока "нет признаков" приближения Великого минимума, который еще называют минимумом Маундера.

Однако, в этом году в течение 104 дней на поверхности Солнца не появлялось ни одного нового пятна. Для сравнения, за весь 2019 год 281 день без появления пятен. Поэтому нынешний спад активности на Солнце говорит о начале минимума.

"В этом году Солнце в течение 76% времени Солнце было чистым. За весь период космической эры большая чистота наблюдалась лишь раз. Прошлого года, в 2019-м, этот показатель составлял 77%. Поэтому два года подряд без появления пятен говорят о начале очень глубокого солнечного минимума", - пояснили ученые SpaceWeather.com.

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Профессор космической физики Университета Ридинга в Великобритании Метью Овенс сказал Newsweek, что в целом в спаде активности на Солнце нет ничего нового. Но нынешний уровень спада действительно чрезвычайный.

Минимумом Маундера называют период с 1650 до 1715 года, когда солнечная активность была чрезвычайно низкой. Его связывают с периодом глобального охлаждения, когда температуры на планете были примерно на один градус по Цельсию ниже, чем перед началом промышленной революции.