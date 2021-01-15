В презентации технологии компании помогла американская певица Мэдисон Бир.

Компания Sony показала на выставке CES 2021 технологию проведения иммерсивных концертов с помощью технологий виртуальной реальности (VR).

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Как сообщает 4PDA, в презентации технологии компании помогла американская певица Мэдисон Бир.

С помощью новых разработок в области создания 3D-объектов в режиме реального времени исполнительница дала концерт в точно воссозданном с помощью Unreal Engine концертном зале Sony Hall, расположенном в Нью-Йорке.

Зрители смогли наблюдать за концертом с помощью гарнитур виртуальной реальности PlayStation VR и Oculus. Фотореалистичный цифровой аватар певицы воспроизводил все ее движения в режиме реального времени.

Таким образом технология дала возможность добиться максимального эффекта погружения. Певица исполнила в виртуальном Sony Hall свою песню Boyshit. Есть вероятность, что в условиях пандемии спрос на подобные технологии будет расти.

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Автор: Дмитрий Захаров