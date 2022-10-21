Сколько по времени длится солнечное затмение и что категорически запрещено делать в этот период - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что время солнечных и лунных затмений опасно, так как негативно влияет на человека. Первое частичное солнечное затмение было 14 октября, а через несколько дней нас ждет солнечное затмение, с которого начнется коридор затмений 2022. УНИАН расскажет, что принесет с собой солнечное затмение 2022.

Ранее мы говорили о том, когда коридор затмений 2022 осенью.

Во сколько будет солнечное затмение - дата и время

Солнечное затмение в этом месяце наступит 25 октября и продлится до 8 ноября. Пик затмения придется на 10 часов 36 минут по Киеву. Это затмение частичное, его могут увидеть жители Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Западной Сибири, а также северо-востока Африки. Следующее подобное затмение произойдет в 2040 году.

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Эзотерики говорят, что это затмение солнца крайне негативно скажется на многих людях, особенно тех, кто не познал путь осознанности. Оно отразится на материальной и личной сферах, могут иссякнуть источники доходов или испортиться взаимоотношения между людьми. В этот период лучше не совершать никаких важных действий, а уделять время духовному саморазвитию.

Что можно и что нельзя делать в солнечное затмение 2022

День солнечного затмения - неблагоприятное время для любых начинаний. Лучше воздержаться от:

заключения важных финансовых сделок;

переездов и смены работы;

путешествий;

ссор и выяснения отношения;

операций.

В эту дату, 25 октября, самым правильным решением будет посвятить свое время молитве и медитациям. Если у вас есть возможность, то соблюдайте пост - не употребляйте пищу животного происхождения. Молитва, отдых и единение с природой - то, что обязательно нужно сделать в этот непростой период.

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