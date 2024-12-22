Андроиды с ИИ помогают на складах и в потенциале могут стать универсальным помощником для дома. Сейчас Agibot произвела почти 1000 таких роботов.

Китайская робототехническая фирма Agibot, известный на домашнем рынке как Zhiyuan Robotics, начала массовое производство человекоподобных роботов для общего пользования, опередив американских коллег из Tesla.

По сообщению китайских СМИ, до конца года компания планирует выпустить около 1000 таких роботов, из которых уже собрано 962. Подобные темпы опережают производство Tesla Optimus, которое должно начаться лишь в 2026 году.

На сайте Agibot представлены следующие роботы:

AgiBot A2-W, который способен брать и транспортировать предметы;

AgiBot A2 для обслуживания клиентов и навигации по супермаркетам;

AgiBot RAISE A1 – "умный" робот первого поколения.

Компания поделилась 4-минутным видеороликом, демонстрирующим производственный процесс на своем заводе Lingang Fengxian в Шанхае. Для обучения роботов Agibot организовала "фабрику сбора данных", где они осваивают бытовые задачи, такие как складывание одежды, уборка и стирка.

По мнению экспертов, китайские робототехнические компании, хотя и опережают Tesla в массовом производстве, но развиваются наравне с американскими фирмами в области человекоподобных роботов.

Американские технологические гиганты, в частности, Tesla и NVIDIA, сильны в области манипуляции верхними конечностями, производства микросхем и облачных вычислений, тогда как китайские компании лидируют в области управления движением, передовых моделей искусственного интеллекта и разнообразных приложений.

Согласно задумке разработчиков, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах и других рутинных задачах. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Илон Маск.

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